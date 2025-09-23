SANITY'S RAGE mit neuem Album
Kommentieren
Die Thrash-Metal-Truppe SANITY'S RAGE kündigt ihr zweites Studioalbum an. Am 15.10.2025 erscheint unter dem Titel "The Dead Don't Run" der nächste Longplayer der Formation. Mit 'Measure Of Guilt' gibt es bereits einen Appetizer, in Form einers Playthrough, auf das neue Werk.
"The Dead Don't Run" Trackliste:
1. Only Madness Remains
2. Measure Of Guilt
3. When The Sharp Things Come
4. Sanity's Rage
5. Blood Calls For Blood
6. Nothing Sacred Will Hold
7. The Dead Don't Run
8. The Final Exhibition Of Pain
9. Reeducate The Masses
10. Sanity Lies In Ruin
Measure of Guilt (drum playthrough)
https://www.youtube.com/watch?v=ANu06O967AM
- Quelle:
- SANITY'S RAGE Bandcamp
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- sanitys rage the dead dont run measure of guilt
0 Kommentare