Die erste Bandwelle für ROCK AM RING und ROCK IM PARK ist da!

Die Sommerfestivals hauen gerade die ersten Bands für 2026 raus - da lassen sich natürlich auch die Zwillingsfestivals nicht lumpen.

2026 kommen mit IRON MAIDEN und VOLBEAT zwei weitere Legenden exklusiv zu Rock im Park und Rock am Ring  gemeinsam mit LINKIN PARK, welche ja bereits angekündigt waren.

Dazu werden BAD OMENS, ELECTRIC CALLBOY, LIMP BIZKIT, PAPA ROACH, SABATON, THE OFFSPRING das Zeppelinfeld und den Nürburgring rocken!

Und das ist erst der Anfang: Bestätigt sind außerdem A PERFECT CIRCLE, ARCHITECTS, BABYMETAL, HOLLYWOOD UNDEAD, ICE NINE KILLS, LANDMVRKS, MARTERIA, SOCIAL DISTORTION, THREE DAYS GRACE, TRIVIUM und WITHIN TEMPTATION.

Wir finden: die erste Welle kann sich sehen lassen!