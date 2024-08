WARLOCK A.D.: Neuer Clip

Folkige Power-Metal-Kost bietet WARLOCK A.D. mit 'Rothgar Warsong' vom neuen Album "Book II: The Valley Of Vagené', das am 27. September erscheinen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=PbPWiSOCnbE

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: warlock ad book ii the valley of vagen rothgar warsong