WACKEN WINTER NIGHTS SPECTACULUM 2025 geht in die nächste Runde

Das Wacken Winter Nights Spectaculum geht in die nächste Runde. Zum dritten Mal lädt der Landgasthof Wacken dazu ein. Am 07. und 08.03.2025 stehen mittelalterliches Flair, dunkle und folkloristische Klänge im Fokus.



Sieben Bands werden an den beiden Tagen auftreten. Dazu rundet ein Mittelalter- und Fantasy Markt die Sache ab.



Das derzeitige Programm liest sich so:

MR. HURLEY UND DIE PULVERAFFEN

EINHERJER

KUPFERGOLD

OBSCURITY

KATERFAHRT



Der Kartenvorverkauf hat heute begonnen.

