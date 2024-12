GRAVE DIGGER und die Teufelsserenade

Am 17. Januar 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das Album "Bone Collector" von GRAVE DIGGER. Mit 'The Devils Serenade' gibt es eine weitere Video-Auskopplung.



Chris Boltendahls Kommentar zum neuen Song:

"Voller Stolz präsentieren wir euch das brandneue GRAVE DIGGER-Video 'The Devil's Serenade'! Diese fetzige Hymne ist ein echter Kracher, der die Essenz von Heavy Metal und 80er Stadion Rock in jedem Riff und jeder Zeile einfängt. Wir haben alles gegeben, um einen Song zu schreiben, der gleichermaßen mitreißt, knallt und euch mitnimmt auf eine kleine Zeitreise in die Historie der Band.

Der Clip ist eine perfekte Mischung aus packender Atmosphäre und purer Energie – ein Fest für alle, die Metal im Blut haben! Wir sind begeistert von dem Ergebnis und können es kaum erwarten, diese Hymne mit euch auf die Bühne zu bringen. Turn it up loud und seid bereit, mit uns die Hölle zu rocken!"



The Devils Serenade







https://www.youtube.com/watch?v=cl64z5Qvnpc

Quelle: Reigning Phoenix Music (ROAR) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: grave digger bone collector the devils serenade