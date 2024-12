TARJA: Termine für

Nachdem die beiden ehemaligen NIGHTWISH-Mitglieder TARJA und MARKO HIETALA in diesem Jahr sehr erfolgreich zur "Living the Dream TOGETHER Tour" auf Achse waren, geht es für TARJA im Sommer 2025 erneut auf Tour.

Sie wird bei diversen Festivals auftreten. Aber auch zwei reguläre Deutschlandkonzerte sind dabei. Bei einigen Gigs ist auch MARKO HIEATALA dabei.



Die "Living The Dream"-Sommerkonzerte starten am 25.06.2025.



Dies sind die derzeitig bestätigten Termine:

25.06.2025 Galicia ES, Resurrection Fest

27.06.2025 Helsinki FI, Tuska Festival

28.06.2025 Oslo NO, Tons of Rock

13.07.2025 Tuttlingen (DE), Honberg Sommer

26.07.2025 Thalmässing (DE), Pyras Classic Rock Night,

27.07.2025 Aschaffenburg (DE), Colos-Saal

29.07.2025 Tilburg (NL), 013

30.07.2025 Wacken (DE), Wacken Open Air*

31.07.2025 Köln (DE), Essigfabrik

16.08.2025 Dinkelsbühl (DE), Summer Breeze Open Air*

22.08.2025 Aarburg (CH), Riverside Festival

*with MARKO HIEATALA

