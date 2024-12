VULTURES VENGEANCE: Neue Single 'Those Who Sold The World' veröffentlicht

Die italienische Epic-Metal-Band VULTURES VENGEANCE hat eine neue Single inklusive Lyrik-Video veröffentlicht.

Der Track mit dem Namen 'Those Who Sold The World' ist gleichzeitig ein Vorgeschmack auf des neue Album "Dust Age".



Das neue Album der Band wird am 21.02.2025 via High Roller Records als CD, LP, MC und digital erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

1. Dust Age

2. Queen Of the Last Light

3. Those Who Sold The World

4. Reign of Severance

5. City of a Thousand Blades

6. The Exiled

7. The Foul Mighty Temple Of Men

8. It Holds



Aufgenommen wurde das neue Werk in den 16 Cellar Studio in Rom und wurde von Marco S. Vermiglio im schwedischen The Forge Studio abgemischt.



Das Album kann im Labelshop bereits vorbestellt werden.