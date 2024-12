PALEFACE SWISS: Autogrammstunden in EMP-Stores

Die Beatdown-Band PALEFACE SWISS steht im Januar in diversen EMP-Stores in Deutschland auf der Matte, um mit Fans zu quatschen, Autogramme zu geben und das neue Album "Cursed" zu bewerben.

Die Termine:

07.01.2025 um 17:30 Uhr – EMP Store Dortmund – Potgasse 4, 44137 Dortmund

08.01.2025 um 17:30 Uhr – EMP Store Lingen – Lookenstraße 25, 49808 Lingen (Ems)

09.01.2025 um 17:30 Uhr – EMP Store Leipzig – Brühl 10, 04109 Leipzig

Apropos neues Album "Cursed": Die Nachfrage nach den limitierten CD-Boxen und grünen Splattervinyls war so groß, dass sie schnell ausverkauft waren. EMP bietet nun eine exklusive grüne Clear-Vinyl-Edition an, sowie ein Bundle mit einem Patch und für die ersten 50 Käufer sogar einem Gratisposter. Wer also noch nicht zum Zuge kam, hat hier nochmal die Chance!



Außerdem werden unter den Fans, die das Album "Cursed" bei einer der Signing Sessions kaufen Silbertickets verlost. Diese Tickets ermöglichen zwei Gästelistenplätze für eine beliebige Show der "Cursed"-Headlinertour.