PALEFACE SWISS: Liebe brennt

PALEFACE SWISS hat eine neue Single mit Video zu 'Love Burns' veröffentlicht. Das neues Album "CURSED" erscheint am 03. Januar 2025.



Frontmann Zelli kommentiert:

" 'Love Burns' ist eine Kombination aus Altem und Neuem und einer der Songs, auf den ich sehr stolz bin. Die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist etwas, mit dem sich jeder identifizieren kann. Das Konzept des Albums, bei dem jede Blume eine Emotion und einen Titel darstellt, macht es für mich noch mehr in sich geschlossen. 'Love Burns' ist die Fortsetzung der Liebesgeschichte, die mit unserem vorherigen Song 'My Blood On Your Hands' begann. Es geht um die Phase einer Beziehung, in der man nur die negativen Seiten seines Partners sieht. Es gibt nichts mehr, worauf man aufbauen kann, und am Ende des Tages wünscht man sich einfach, dass alles in Flammen aufgeht. Aber wenn es dann endlich passiert, wird einem klar, was man verloren hat."



Love Burns (Official Music Video 4K)







