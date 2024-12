SUBWAY TO SALLY und das Herz in der Rinde

Morgen, am 20. Dezember 2024, erscheint via Napalm Records das 15. Studioalbum "Post Mortem" von SUBWAY TO SALLY. Mit der Ballade 'Herz in der Rinde' erscheint heute eine weiteres Video.



SUBWAY TO SALLY zur neuen Single:

" 'Herz in der Rinde' ist ein Song, den die Fans lieben werden, der ist typisch für uns. Große Melodien, Folk- und Violinenklänge, Laute, gepaart mit Erics zunächst balladesken Gesang treffen auf harte Metalgitarren während des erbarmungslosen Finales der Handlung und des Songs. Ein Stück, wie ein guter Film, das war unser Anspruch und wir sind superstolz auf das Ergebnis!"



Herz in der Rinde







https://www.youtube.com/watch?v=GRYu23_ephM

