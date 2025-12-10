Videos von SILAS FERNANDES
10.12.2025 | 22:53
Der Gitarrist SILAS FERNANDES hat Videos zu zwei Stücken seines aktuellen Albums "Carbon Purge Acceleration" veröffentlicht, nämlich 'Earth Was Boring'...
https://www.youtube.com/watch?v=t2cg6cbJf_w
und 'Escape The Reality Room'.
https://www.youtube.com/watch?v=zKEGQIr01Bk
