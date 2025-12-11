We, Conquerors Out Of The Cold.

Auch die schwedischen SACRILEGE wussten Ende der 90er zu begeistern. Die Melodic Death-Szene boomte, man denke an GATES OF ISHTAR, A CANOROUS QUINTET, ABLAZE MY SORROW, AT THE GATES, IN FLAMES. Noch viele andere tummelten sich, wetteifernd um Notenschlüssel der MAIDEN-Kategorie, griffige Leads, preschendes Drumming und einen Gesangsstil, der eher an Black Metal als an ENTOMBED oder CARCASS erinnerte.



Zudem brachten vor allem die Skandinavier, hier insbesondere die Schweden, diesen melancholisch-traurigen Gitarrenunterton ins Spiel, der zum Markenzeichen dieser Bands werden sollte. Das melodische Gesichel wurde bisweilen übertrieben, aber es unterhielt ganz wunderbar. So auch im Falle von SACRILEGE, die munter drauflos spielten. 'Summon The Masses And Walk Through The Fire' gab den Ton vor, der über 45 Minuten konsequent beibehalten wurde.



Speed, tragische Passagen, ein giftiger, dabei melodischer Chorus - man flog hier über skandinavische Weiten, sah all das Grün, den blauen Himmel, die rustikalen Gehöfte aus Sicht von ganz oben - sozusagen aus der Höhe der 'Scandinavian Gods'. Das filigrane Preschen wird auch mit 'Sweet Moment Of Triumph' beibehalten. Die Nähe zu Black Metal war ein Markenzeichen dieser aufstrebenden Bands, von denen leider nur wenige längerfristig Erfolg hatten.



So auch SACRILEGE nicht, denn einige Bandmitglieder zog es zu IN FLAMES und anderen Bands. Das war sehr schade, denn gerade SACRILEGE waren so schön aggressiv bei allem Herumreiten auf Tonleitern. Zudem waren die Kompositionen besonders gut gelungen: 'Nine Eyes Of Twilight' und 'In Winter Enticed' mit ihren superben Refrains zeigten, was in den vier Buben steckte.



Seinerzeit gab es auch keinerlei Metal Core in dieser Musikform. Ödes Emo-Angebiedere nach Art von IN FLAMES ab den Spätnullerjahren war noch Zukunft. Mit dem den Instrumentals 'The Fifth Season' und dem Finale 'Sorg' gelingen der Band einwandfreie akustische Hits, die eigentlich wie das Instrumental 'Forever Beach' von GATES OF ISHTAR in einen grandiosen italienischen oder spanischen Sonnenuntergang passen.