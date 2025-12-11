SACRILEGE (SWE) - The Fifth Season

The Fifth Season

Genre:
Melodic Death Metal
∅-Note:
9.00
Label:
Black Sun Records
Release:
26.09.1997

    1. Summon The Masses And Walk Through The Fire
    2. Sweet Moment Of Triumph
    3. Nine Eyes Of Twilight
    4. Feed The Cold
    5. Fifth Season
    6. Moaning Idiot Heart
    7. Dim with Shame
    8. Seduction Nocturne
    9. In Winter Enticed
    10. Sorg

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

