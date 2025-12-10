ARCHSPIRE meldet sich mit neuem Album

Die vielleicht schnellste Tech-Death-Metal-Band ARCHSPIRE meldet sich nach dem letzten Album "Bleed The Future" (2021) mit dem neuen Opus "Too Fast Die" zurück. Bis zur VÖ muss man sich allerdings noch etwas gedulden, die ist auf den 10.04.2026 gesetzt.

Aber keine Sorge, mit 'Carrion Ladder' gibt es bereits einen neuen Track auf die Ohren und Augen:

https://www.youtube.com/watch?v=waBjrggVSQI

Die Tracklist liest sich wie folgt:

Liminal Cypher

Red Goliath

Carrion Ladder

Anomalous Descent

The Vessel

Limb of Leviticus

Deadbolt the Backward

Too Fast to Die

Das Album kann man hier vorbestellen: https://archspire.net/#albums