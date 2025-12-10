ARCHSPIRE meldet sich mit neuem Album "Too Fast To Die" zurück!
Die vielleicht schnellste Tech-Death-Metal-Band ARCHSPIRE meldet sich nach dem letzten Album "Bleed The Future" (2021) mit dem neuen Opus "Too Fast Die" zurück. Bis zur VÖ muss man sich allerdings noch etwas gedulden, die ist auf den 10.04.2026 gesetzt.
Aber keine Sorge, mit 'Carrion Ladder' gibt es bereits einen neuen Track auf die Ohren und Augen:
https://www.youtube.com/watch?v=waBjrggVSQI
Die Tracklist liest sich wie folgt:
Liminal Cypher
Red Goliath
Carrion Ladder
Anomalous Descent
The Vessel
Limb of Leviticus
Deadbolt the Backward
Too Fast to Die
Das Album kann man hier vorbestellen: https://archspire.net/#albums
- Archspire Social Media
- Jakob Ehmke
- archspire neues album 2026 too fast to die carrion ladder
