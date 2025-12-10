WGT 2026: CAT RAPES DOG, DAS ICH und weitere Bands bestätigt
Für das Wave-Gotik-Treffen 2026 in Leipzig sind weitere Bands bestätigt worden.
Diese sind:
CAT RAPES DOG (S) 40th Anniversary Show
SOKO+++FRIEDHOF (D)
ASTARI NITE (USA)
WALDKAUZ (D)
HATEFUL CHAINS (FIN)
POL (NL)
DAS ICH (D)
FRUSTRATION (F)
Das Das 33. Wave-Gotik-Treffen findet vom 22. bis 25. Mai 2026 in Leipzig statt. Weitere Infos sind über die Homepage erhältlich.
Bisher bestätigt waren:
MOONSPELL (P)
HEIMATAERDE (D)
SUICIDE COMMANDO (B) 40th Anniversary-Show
HINFORT (D)
THE PALACE OF TEARS (USA)
EISFABRIK (D)
KOMMUNITY FK (USA)
THE CRIMSON GHOSTS (D)
DIORAMA (D)
SCRATCH MASSIVE (F)
AMBASSADOR21 (BY)
ARMAGEDDON DILDOS (D)
NOROMAKINA (CO) Europapremiere
VERMILIA (FIN)
CASKET CASSETTE (USA)
CORPUS DELICTI (F)
COVENANT (S)
OCTAVIAN WINTERS (US)
KIEW (D)
TRANS X (CDN)
BESTIAL MOUTHS (US)
SCHÖNGEIST (D)
PORTION CONTROL (UK)
EDDIE DARK (GR)
KOMPROMAT (F)
AUGER (UK)
A BLACK RAINBOW (D)
ALTAR DE FEY (US)
DEMENTED ARE GO (UK)
PANKOW (I)
SPIT MASK (US/D)
ASH CODE (I)
LONDON AFTER MIDNIGHT (US)
MINUIT MACHINE (F)
AESTHETIC PERFECTION (US)
MYRNA LOY (D) - EXKLUSIVE REUNIONSHOW
EMPATHY TEST (UK)
PHOSGORE (D)
IST IST (UK)
BIANCA STÜCKER & BRUXAS SOLIS (D)
FRONTLINE ASSEMBLY (CDN)
SHE PAST AWAY (TR)
GRAUSAME TÖCHTER (D)
BLACKLIGHT (USA)
TABERNIS (D)
REIN (S)
NOX NOVACULA (USA)
FLIEHENDE STÜRME (D)
EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN (D)
CLAN OF XYMOX (NL) ,
LEAETHER STRIP (DK)
SAGENBRINGER (D)
DIGITAL DRVGS (USA)
ERDLING (D)
DUCTAPE (TR)
QUAL (UK)
45 GRAVE (US)
DAF (D)
HRAFNGRIMR (F)
CREUX LIES (US)
TYSKE LUDDER (D)
SOFT VEIN (US) ,
DESTROY ME AGAIN (D)
SKELETAL FAMILY (UK)
Quelle:
- www.wave-gotik-treffen.de
Redakteur:
- Swen Reuter
- Tags:
- wgt 2026 wave gotik treffen 2026 festiva 2026 cat rapes dog soko friedhof astari nite waldkauz hateful chains pol das ich frustration moonspell agra heidnisches dorf einstuerzende neubauten she past away fliehende stuerme covenant
