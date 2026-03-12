VITAMIN X - Ride The Apocalypse

Ride The Apocalypse

Mehr über Vitamin X

Genre:
Hardcore
∅-Note:
8.00
Label:
Svart Records
Release:
13.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Chop Chop Chop
    2. Ride The Apocalypse
    3. Sociopath
    4. Unleash The Wolves
    5. Siren's Call
    6. Devolution/Devilution
    7. Bite The Hand That Feeds
    8. Brainfreeze
    9. Genetic Mutation
    10. Symphony Of Doom
    11. Wanna Be Me
    12. Break Away
    13. W.A.R.
    14. Toxic Reality
    15. Fear
    16. It Never Ends
    17. Over The Line

    Suche

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

    Artikel

    Login

    Neu registrieren