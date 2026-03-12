MESSTICATOR - Total Mastery

Total Mastery

Mehr über Messticator

Genre:
Death / Thrash Metal
∅-Note:
8.50
Label:
Testimony Records
Release:
13.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. The Pit Awaits...
    2. ...The Pitslayer
    3. High Ground
    4. One-Shot-Kill
    5. Ruins Of Reason
    6. Bloodsport
    7. Mass Human Extinction
    8. Skeletal Thorns
    9. Deathtouch
    10. The Tyrant's Scepter
    11. Cougar Claws (Return Of The Leathermilf)

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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