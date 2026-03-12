SOFT MACHINE - Thirteen

Thirteen

Mehr über Soft Machine

Genre:
Progressive Rock / Jazz
∅-Note:
9.00
Label:
Moonjune Records
Release:
13.03.2026

    < 5 Wertungen

    1. Lemon Poem Song
    2. Open Road
    3. Seven Hours
    4. Waltz For Robert
    5. The Longest Night
    6. Disappear
    7. Green Books
    8. Beledo Balado
    9. Pens To The Foal Mode
    10. Time Station
    11. Which Bridge Did You Cross
    12. Turmoil
    13. Daevid's Special Cuppa
    14. Curious Dust
    15. Chloe And The Pirates

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    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

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