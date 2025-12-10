POWERMETAL.de präsentiert: ORDEN OGAN live 2027!

POWERMETAL.de freut sich, die erste Tour für 2027 zu präsentieren - ORDEN OGAN machts möglich!

Mit "Lords Of The Grave" haben die Kraftmetaller von ORDEN OGAN ihr neues Album angekündigt und verkünden auch direkt, dass sich die Band gemeinsam mit einem Special-Guest auch in Europa aufhalten wird.

Dazu die Band:

"Wir freuen uns, unser neues Album "Lords of the Grave" anzukündigen, das am 8. Januar 2027 über Reigning Phoenix Music erscheinen wird.

Zusammen mit der Veröffentlichung werden wir eine große Europatournee starten und einen ganz besonderen Gast mitbringen, der bald bekannt gegeben wird.

Tickets sind ab sofort auf allen großen Ticketplattformen erhältlich!

TICKET+CD-BUNDLES oder SHIRT+CD-BUNDLES können im brandneuen offiziellen ORDEN OGAN-Webshop oder im Reigning Phoenix Music Shop vorbestellt werden. Wir sind gespannt auf das, was kommt! Wie sieht es mit euch aus? 🤘"

Wir freuen uns!

