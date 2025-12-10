Neue Single von VENGER
10.12.2025 | 23:03
'Navigate The Labyrinth' heißt die neueste, digitale Single von VENGER mit Doug Scarratt (SAXON) und James Fogarty (IN THE WOODS, OLD FOREST). Die Nummer ist eine Vorabauskopplung aus dem Album "Times Of Legend", das für den 9. Januar 2026 angekündigt ist.
https://www.youtube.com/watch?v=7YpnHWTOhS0
