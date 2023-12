VOIVOD und die KI

Voivod veröffentlichte vor einem Jahr im Zuge von "Synchro Anarchy" ein mit KI designtes Video für 'Quest For Nothing', das ihr hier sehen könnt.



Nun, ein Jahr später, gibt es eine neue Version mit dem heutigen Standard der KI Technologie. Der Unterschied ist beeindruckend!

Seht die 2023er Version weiter unten.



Solltet ihr demnächst einen Trip nach Nordamerika planen, empfehlen wir einen dieser Termine einzubauen:



VOÏVOD & PRONG Tour 2024:

Wed 2/28/24 - Columbus, OH - King of Clubs

Thu 2/29/24 - Milwaukee, WI - The Rave

Fri 3/1/24 - Minneapolis, MN - Varsity Theater

Sat 3/2/24 - Kansas City, MO - recordBar

Sun 3/3/24 - Denver, CO - Oriental Theater

Mon 3/4/24 - South Salt Lake, UT - The Commonwealth Room

Wed 3/6/24 - Vancouver, BC - Commodore Ballroom

Thu 3/7/24 - Seattle, WA - El Corazon

Fri 3/8/24 - Eugene, OR - John Henry's

Sat 3/9/24 - Berkeley, CA - The UC Theatre

Sun 3/10/24 - Los Angeles, CA - The Fonda Theatre

Tue 3/12/24 - San Diego, CA - Brick by Brick

Wed 3/13/24 - Phoenix, AZ - The Van Buren

Fri 3/15/24 - Dallas, TX - Granada Theater

Sat 3/16/24 - Oklahoma City, OK - Diamond Ballroom

Sun 3/17/24 - St. Louis, MO - The Golden Record

Wed 3/20/24 - Chicago, IL - Thalia Hall

Thu 3/21/24 - Fort Wayne, IN - Piere's Entertainment Center

Fri 3/22/24 - Knoxville, TN - The Concourse

Sun 3/24/24 - Stroudsburg, PA - Sherman Theater

