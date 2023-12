METALDAYS-Festival mit ersten Infos

Vom 28. Juli bis zum 03. August 2024 finden die METALDAYS in Slowenien statt und der erste Schwung an Bands kann sich schon sehen lassen:

ACCEPT, ENSIFERUM, SOEN, VREID, MISTER MISERY, PERSEFONE, ANTHEM, ELWOOD STRAY, MANTICORA, BLOODSPOT, EMPEROR, BLIND GUARDIAN, KORPIKLAANI, THE AMITY AFFLICTION, GOD IS AN ASTRONAUT, BORKNAGAR, TIAMAT, UNLEASHED, ARCHAIC, BELPHEGOR, BRUTAL SPHINCTER, CALIBAN, CARONTE, DARKEST HOUR, DOOMAS, ENTORIA, GHØSTKID, INHALE THE VOID, INMATE, KAMPFAR, KEOPS, LEGION OF THE DAMNED, NECROPHOBIC, NIGHTFALL, PERSEFONE, RAGE, RECTAL SMEGMA, SCHRODINGER, SHRAPNEL, SULS OF DIOTIMA, SUASION, THE BROKEN HORIZON, THROATTWISTER, TOL MORWEN, VREID

Tickets gibt es hier und weitere Infos zu den weiteren Möglichkeiten findet ihr hier.

