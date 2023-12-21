NAPALM DEATH auf Tour
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Wer sich gerne eine deftige Portion Grindcore reinschrauben möchte, sollte im Februar und März die Augen nach NAPALM DEATH offenhalten.
Anbei die Dates mit PRIMITIVE MAN WORMROT und PIG DESTROYER:
09.02. KÖLN ESSIGFABRIK (GER]
10.02. DRACHTEN IDUNA (NLD)
11.02. HAMBURG GRUENSPAN (GER)
13.02. BRNO SONO (CZE)
14.02. BUDAPEST DÜRER KERT (HUN)
15.02. WIEN ARENA (AUT)
16.02. LEIPZIG CONNE ISLAND (GER)
17.02. BERLIN ASTRA KULTURHAUS (GER)
19.02. MÜNCHEN BACKSTAGE (GER)
20.02. PADERNO DUGNANO SLAUGHTER CLUB (ITA)
21.02. GENEVE LUSINE (CHE)
22.02. MONTPELLIER SALLE VICTOIRE 2 (FRA)
23.02. BIARRITZ LATTABAL (FRA)
24.02. MAGNY-LE-HONGRE (PARIS) FILE 7 (FRA)
25.02. AUDINCOURT LE MOLOCO (FRA)
27.02. SAARBRÜCKEN GARAGE (GER)
28.02. NÜRNBERG Z-BAU (GER)
29.02. HEIDELBERG HALLE02 (GER)
01.03. MAGDEBURG FACTORY (GER)
02.03. LEER ZOLLHAUS (GER)
03.03. ANTWERPEN ZAPPA (BEL)*
05.03. SHEFFIELD CORPORATION (UK)*
06.03. NEWCASTLE UPON TYNE ANARCHY BREW CO (UK)*
07.03. GLASGOW QUEEN MARGARET UNION (UK)*
08.03. LONDON ELECTRIC BRIXTON (UK)*
09.03. LIVERPOOL 02 ACADEMY (UK)*
* mit PIG DESTROYER
- Quelle:
- Oktober Promotion
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- napalm death pig destroyer primitive man wormrot
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