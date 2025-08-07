VISITANT mit dem nächsten Video
07.08.2025 | 22:27
Der Videoclip von 'Briars' der Black/Death-Truppe VISITANT ging heute online. Die Nummer ist vom neuen Minialbum "Rubidium", das am 22. August auf den Markt kommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=XMr5E2DGX2E
- Asher Media Relations
- Stefan Kayser
- visitant rubidium briars
