APOCALYPTICA-Konzert in Klaffenbach verlegt

Am Sonntag, den 10.08.2025 sollte im Wasserschloss Klaffenbach bei Chemnitz ein Open-Air-Konzert mit APOCALYPTICA stattfinden. Das wurde heute seitens des Veranstalters abgesagt und soll in 2026 über die Bühne gehen.



Hier das Statement: "Liebe APOCALYPTICA-Fans und Besucher,

leider müssen wir Euch mitteilen, dass unser Konzert mit APOCALYPTICA am kommenden Sonntag, den 10.08.2025 auf der Festwiese am Wasserschloss Klaffenbach nicht stattfinden kann.



Der Grund sind technische Probleme bei der Umsetzung der Veranstaltung, welche nicht im Bereich des Veranstaltungsortes und der Band liegen. Das bedauern wir sehr und bitten auch in Namen von APOCALYPTICA um Euer Verständnis.

Das Konzert wird in das Jahr 2026 verschoben und wir werden den Termin schnellstmöglich bekanntgeben. Bereits gekaufte Karten behalten dafür ihre Gültigkeit, können aber auch an den betreffenden VVK-Stellen zurückgegeben werden.



Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und hoffen Euch beim neuen Konzert 2026 wieder begrüßen zu dürfen.

Euer In Move Team"