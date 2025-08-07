LORD OF THE LOST nimmt uns mit auf einen bizarren Basar

Bevor am 8. August 2025 via Napalm Records das neue Album "OPVS NOIR Vol. 1" von LORD OF THE LOST erscheint, hinterlässt die Band mit dem Video 'Bazaar Bizarre' noch einmal tiefe Eindrücke.



Chris Harms zu 'Bazaar Bizarre':

" 'Bazaar Bizarre' ist als Opener für ein Album zu lang, zu komplex und zu schräg, für mich fast wie eine Mischung eines akustischen Wimmelbilds von Hieronymus Bosch, "Apocalypse Now" und dem Untergrund-Trollmarkt des "Hellboy"-Universums. Alles tut weh und ist irgendwie schauderhaft, aber gleichzeitig zu faszinierend, um fliehen zu wollen. Wir hätten auch einen einfachen und zugänglichen Song als Opener wählen können, aber das wollten wir nicht. Wir wollten einen langen Kinotrailer für die Ohren, nach dessen Hören sofort klar ist, in welche Welt alle drei Teile von OPVS NOIR einen entführen. Und 'Bazaar Bizarre' deckt akustisch, und im Musikvideo auch visuell, die Bandbreite unserer kommenden Trilogie perfekt ab."



Bazaar Bizarre







https://www.youtube.com/watch?v=5FET9-hz2U8

