IMPERISHABLE (US): Neue Hörprobe
Kommentieren
07.08.2025 | 22:27
Das nächste Stück aus dem für den 29. August angekündigten Album "Revelation In Purity" der Death-Metal-Band IMPERISHABLE aus den USA heißt 'Spewing Retribution'.
Das nächste Stück aus dem für den 29. August angekündigten Album "Revelation In Purity" der Death-Metal-Band IMPERISHABLE aus den USA heißt 'Spewing Retribution'.
https://www.youtube.com/watch?v=b5YlVf26H0E
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- imperishable us revelation in purity spewing retribution
0 Kommentare