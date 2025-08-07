IMPERISHABLE (US): Neue Hörprobe

Das nächste Stück aus dem für den 29. August angekündigten Album "Revelation In Purity" der Death-Metal-Band IMPERISHABLE aus den USA heißt 'Spewing Retribution'.







https://www.youtube.com/watch?v=b5YlVf26H0E

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: imperishable us revelation in purity spewing retribution