GRAILKNIGHTS Forever!

Am 17. Oktober 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music/Perception das neue Album "Forever" der GRAILKNIGHTS. "Eternal guardians FOREVER!" Nach der Single 'Grail Gym' hat das "Superhelden-Metal-Kraftwerk" den Titeltrack ihres neuen Albums "Forever" auf uns losgelassen.



Die Band zu 'Forever':

" 'Forever' ist für uns mehr als nur der Titelsong unseres neuen Albums: Es ist unsere Hymne auf das, was zwischen uns und dem Battlechoir - unseren treuen Anhängern - gewachsen ist. Schon jetzt dröhnt sie mit voller Wucht aus den Boxen, aber wir glauben fest daran: Wenn wir sie live spielen und der Battlechoir lautstark mit einstimmt, wird der Song nochmal eine ganz eigene Energie entfalten. Diese Momente, in denen alles zusammenkommt und die Halle bebt, sind der Kern dessen, was wir lieben und wofür wir all das machen."



Forever







