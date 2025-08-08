Neuer Song von REVOCATION

Die US-amerikanischen Tech Deather REVOCATION melden sich am 26. September mit ihrem neunten Album "New Gods, New Masters" zurück, welches sie wiederum via Metal Blade Records veröffentlichen.

Der neue Vorab-Song 'Sarcophagi Of The Soul' hat die Abhängigkeit von moderner Technologie, insbesondere von unseren Smartphones, zum Thema.

Sarcophagi Of The Soul

https://www.youtube.com/watch?v=yswUDXKkgLo