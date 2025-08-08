Neuer Song von REVOCATION
Die US-amerikanischen Tech Deather REVOCATION melden sich am 26. September mit ihrem neunten Album "New Gods, New Masters" zurück, welches sie wiederum via Metal Blade Records veröffentlichen.
Der neue Vorab-Song 'Sarcophagi Of The Soul' hat die Abhängigkeit von moderner Technologie, insbesondere von unseren Smartphones, zum Thema.
Sarcophagi Of The Soul
https://www.youtube.com/watch?v=yswUDXKkgLo
- Quelle:
- Metal Blade Records
Stephan Lenze
- Stephan Lenze
- Tags:
- revocation sarcophagi of the soul new gods new masters metal blade records
