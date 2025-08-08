Neue Mucke von SINTAGE

Die deutsche Heavy Metal-Truppe SINTAGE steht mit ihrem zweiten Album in den Startlöchern. "Unbound Triumph" wird wieder über High Roller Records veröffentlicht und erscheint am 17. Oktober.

Mit 'Blood Upon The Stage' hat die Band nun einen akustischen Appetizer bereit gestellt.

Blood Upon The Stage

https://www.youtube.com/watch?v=LIOcg9C4nYI