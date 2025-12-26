APOKALYPTISCHEN REITER, DIE - Freie Republik Reitermania

Freie Republik Reitermania

Genre:
Heavy Metal
Label:
Eigenproduktion
Release:
31.10.2025

    1. Der Freiheit Vaterland
    1. Rache an der Wirklichkeit
    2. Weiße Pferde
    3. Ich bin dein Freund
    4. Wir sind, weil ihr seid
    1. Danke
    2. Die Sonne scheint (Remix)
    3. Das kleine Spießerlein
    4. Erhelle meine Seele (Acoustic)
    5. Komm (Acoustic)
    6. Es wird schlimmer (Live Hamburg)
    1. Terra Nola (Live Acoustic)
    2. Es wird schlimmer (Live Acoustic)
    3. Wo es dich gibt (Live Acoustic)
    4. Die Leidenschaft (Live Acoustic)
    5. Die Leidenschaft (Live Acou
    6. Ein liebes Lied (Live Acosutic)
    7. Ein leichtes Mädchen (Live Acoustic)
    8. Das Paradies (Live Acosutic)
    9. Friede sei mit dir (Live Acoustic)
    10. Ghostriders In The Sky (Live Acosutic)
    11. Dschinghis Khan (Live Acoustic)

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

