Wunderbare, üppige Jubiläumsbox!

Es steht zu Befürchten, dass "Freie Republik Reitermania" schon ausverkauft ist, bevor die luxuriöse Jubiläumsbox überhaupt auf offiziellem Wege das Licht der Welt erblickt hat. DIE APOKALYPISCHEN REITER feiern ihr 30-jähriges Jubiläum und lassen es zu diesem besonderen Anlass so richtig krachen, beschränken das vierteilige Set jedoch auf schmale 500 Einheiten, so dass wohl nur die Die-Hard-Fangemeinde (und nicht mal die) in den Genuss der prall gefüllten Vinylschachtel kommen wird - Preissteigerungen in naher Zukunft natürlich inklusive.



Wer das Glück hatte, eine der Boxen abgreifen zu können, wird vermutlich schon bei der ersten Single längerfristig hängen bleiben: Mit dem knapp elfminütigen 'Der Freiheit Vaterland' haben die Herren nämlich ihr bis dato gewaltigstes Epos aufgenommen, eine Ode auf drei Dekaden Reitermania mit wirklich allem, was hier dazugehört. Pralle Chöre, hymnische Melodien, ein grandioser Chorus und ein musikalischer Querschnitt aus allen Schaffensphasen in einem Song vereint - ja, so lieben wir die REITER, so wollen wir sie hören, und wenngleich der Track exklusiv hier zu finden sein wird, so kann man doch sicher sein, dass er im Liveprogramm lautstark mitgesungen wird!



Leider sind nicht alle neuen Tracks auf diesem immens hohen Niveau angesiedelt, sondern pendeln sich eher in den dezent poppigen Strukturen der letzten Alben ein. 'Weiße Pferde' und 'Ich bin dein Freund' beispielsweise entwickeln sich eher verhalten und sind ein wenig gewöhnungsbedürftig, daher vielleicht auch einem Special Release wie diesem besser aufgehoben als auf einer regulären Scheibe. Anders verhält es sich mit 'Rache an der Wirklichkeit' und 'Wir sind, weil ihr seid', in denen auch einige brachiale Parts zum Vorschein kommen und auch die Chorusparts viel besser funktionieren. Diese vier Tracks befinden sich schließlich auf der zweiten, "Rache an der Wirklichkeit" betitelten EP, die das STudiomaterial für "Freie Republik Reitermania" beschließt.



Die übrigen beiden Scheibletten beschäftigen sich ausschließlich mit Bühnenmaterial, und hierzu hat die Band etwas tiefer in den Archiven gekramt. Neben einem kompletten Acoustic-Gig gibt es zum Beispiel eine völlig heruntergstrippte Version von 'Erhelle meine Seele' und eine feurige Fassung von 'Es wird schlimmer', vor geraumer Zeit in Hamburg aufgenommen. Zwar kann man zu den Unplugged-Shows der APOKALYPTISCHEN REITER stehen, wie man mag, dass die Band ihre Songs aber auch stromlos in echte Hymnen verwandelt, kann nach der hier gebotenen Rückschau kaum mehr angezweifelt werden. Ergo: Tolles Bonusmaterial einer ganz besonderen Veröffentlichung.



Damit man sich abschließend auch als würdiger Bürger der Republik Reitermania fühlen kann, hat die Band dem Set noch einen Ausweis, eine Verfassung und sogar eine eigene Währung hinzugefügt. Der große Clou ist jedoch das Brettspiel, das sich aus den vier ausklappbaren Platten ergibt und welches mit eigens angefertigten Zinnfiguren der biblischen Reiter ausgestattet ist. Hier bekommt der Wahnsinn nämlich exakt jenen Rahmen, für den diese Band immer schon gestanden hat und hoffentlich auch noch drei weitere Dekaden stehen wird.



Wie gesagt: Es ist nahezu ausgeschlossen, dass "Freie Republik Reitermania" noch regulär über die Homepage der Jungs verfügbar ist. Sollte man aber die Chance bekommen, das Teil zu einem fairen Preis zu ergattern, sollte man nicht lange überlegn. Einfach toll!