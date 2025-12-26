SECRECY - Art In Motion

Genre:
Progressive Metal / Power Metal / Thrash
∅-Note:
9.50
Label:
Noise International
Release:
19.05.1990

    < 5 Wertungen

    1. Trisomie XXI
    2. Final Words
    3. Last Of The Dynasty
    4. A New Beginning
    5. Acting With Intellect
    6. Himitsu
    7. Coroner's Inquest
    8. Like Burning One's Boat
    9. The Fear To Feel
    10. Inside You

    noten

    1.0 - 3.0
    Ein ganz übles Album.
    3.5 - 5.5
    Ein mehr oder weniger langweiliges Album.
    6.0 - 6.5
    Ein in vielen Bereichen ordentliches Album, das nicht mitreißt.
    7.0 - 7.5
    Ein gutes Album, dem der letzte Kick fehlt, um es dauerhaft auflegen zu wollen.
    8.0
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird.
    8.5
    Ein Album, das man häufiger auflegen wird und auf jeden Fall Hits hat.
    9.0
    Ein Album, das dafür sorgt, dass man mitsingt/tanzt/zuckt.
    9.5
    Ein Album für die Dauerrotation. Kratzt am Klassikerstatus.
    10.0
    Ein Album, das in jeder Beziehung perfekt ist.

