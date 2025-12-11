VISIONS OF ATLANTIS und WARKINGS: Piraten und Könige
VISIONS OF ATLANTIS und WARKINGS bringen die gemeinsame Single 'Pirates & Kings' heraus.
VISIONS OF ATLANTIS Sängerin Clémentine Delauney über 'Pirates & Kings':
"Wenn Bedrohungen und Spannungen zunehmen, kann es nur eine Antwort geben: sich zu vereinen und Verbündete zu werden. Heute darf kein Platz mehr für Spaltung und Konkurrenz sein.
Dieses Jahr endet mit Ängsten und düsteren Aussichten; im nächsten Jahr geht es darum, richtige Antworten zu finden. Tyrannen dürfen sich nicht durchsetzen, Manipulation darf nicht funktionieren. Wir werden den Nebel durchschauen und die Wahrheit einfordern.
Wir glauben, dass Einheit Stärke bedeutet. Es ist Zeit für Zusammenarbeit, dafür, uns anderen zu öffnen und Gleichgesinnte um uns zu scharen. Wir können uns allem stellen, wenn wir in unserer Community zusammenstehen und diese wächst von Tag zu Tag. Wir heißen neue Krieger und Shieldmaiden willkommen.
Piraten und Könige starten die Bewegung und führen den Angriff an. Jetzt seid ihr an der Reihe, euch uns anzuschließen. Überwindet eure Angst, bringt Freunde mit und reserviert euren Platz in einem der epischsten Abenteuer einem Ort, an dem eine neue Welt entsteht, an dem Mut zählt, an dem Emotionen tief gehen und an dem deine Stärke sich entfalten kann."
WARKINGS fügt hinzu:
"Wenn die Fluten des Chaos anschwellen und der Wind von Krieg flüstert, müssen die Könige über ihre eigenen Gefilde hinausblicken. Deshalb haben wir uns mit VISIONS OF ATLANTIS den Kriegern des unendlichen Meeres verbündet, um die Welt daran zu erinnern, dass Einheit die stärkste aller Waffen ist. 'Pirates & Kings' ist der Pakt, den wir in Feuer und Sturm besiegelt haben."
Pirates & Kings
https://www.youtube.com/watch?v=mKrNY9RvLM8
Den neuen Song im Gepäck, bereiten sich VISIONS OF ATLANTIS und WARKINGS auf eine weitere Reise vor. Ihre gleichnamige "Pirates & Kings Over Europe"-Tour setzt am 5. Februar 2026 die Segel. Auf den Einstand im Schweizerischen Pratteln folgen 20 weitere Shows überall auf dem Kontinent.
PIRATES & KINGS Tour 2026:
05.02.26 CH - Pratteln / Z7
06.02.26 DE - Saarbrücken / Garage
07.02.26 DE - Oberhausen / Turbinenhalle
08.02.26 DE - Frankfurt / Batschkapp
10.02.26 UK - Manchester / Academy 2
11.02.26 UK - London / O2 Academy Islington
12.02.26 FR - Paris / Elysée Montmartre
13.02.26 NL - Tilburg / 013 Poppodium
14.02.26 DE - Leipzig / Hellraiser
15.02.26 DE - Berlin / Columbia Theater
16.02.26 PL - Warschau / Proxima
18.02.26 CZ - Zlin / Masters of Rock Cafe
19.02.26 DE - Hannover / Capitol
20.02.26 DE - Hamburg / Markthalle
21.02.26 DE - Geiselwind / Musichall
26.02.26 FR - Lyon / La Rayonne
27.02.26 DE - Stuttgart / Im Wizemann Halle
28.02.26 DE - München / Backstage Werk
05.03.26 HU - Budapest / Barba Negra
06.03.26 AT - Wien / SimmCity
07.03.26 AT - Wörgl / Komma
[Photo Credit: Schwaighofer-Art]
- Quelle:
- Napalm Records
- Redakteur:
- Hannelore Hämmer
- Tags:
- visions of atlantis warkings pirates and kings
