VISIONS OF ATLANTIS und WARKINGS: Piraten und Könige

VISIONS OF ATLANTIS und WARKINGS bringen die gemeinsame Single 'Pirates & Kings' heraus.



VISIONS OF ATLANTIS Sängerin Clémentine Delauney über 'Pirates & Kings':

"Wenn Bedrohungen und Spannungen zunehmen, kann es nur eine Antwort geben: sich zu vereinen und Verbündete zu werden. Heute darf kein Platz mehr für Spaltung und Konkurrenz sein.

Dieses Jahr endet mit Ängsten und düsteren Aussichten; im nächsten Jahr geht es darum, richtige Antworten zu finden. Tyrannen dürfen sich nicht durchsetzen, Manipulation darf nicht funktionieren. Wir werden den Nebel durchschauen und die Wahrheit einfordern.



Wir glauben, dass Einheit Stärke bedeutet. Es ist Zeit für Zusammenarbeit, dafür, uns anderen zu öffnen und Gleichgesinnte um uns zu scharen. Wir können uns allem stellen, wenn wir in unserer Community zusammenstehen  und diese wächst von Tag zu Tag. Wir heißen neue Krieger und Shieldmaiden willkommen.



Piraten und Könige starten die Bewegung und führen den Angriff an. Jetzt seid ihr an der Reihe, euch uns anzuschließen. Überwindet eure Angst, bringt Freunde mit und reserviert euren Platz in einem der epischsten Abenteuer  einem Ort, an dem eine neue Welt entsteht, an dem Mut zählt, an dem Emotionen tief gehen und an dem deine Stärke sich entfalten kann."



WARKINGS fügt hinzu:

"Wenn die Fluten des Chaos anschwellen und der Wind von Krieg flüstert, müssen die Könige über ihre eigenen Gefilde hinausblicken. Deshalb haben wir uns mit VISIONS OF ATLANTIS  den Kriegern des unendlichen Meeres  verbündet, um die Welt daran zu erinnern, dass Einheit die stärkste aller Waffen ist. 'Pirates & Kings' ist der Pakt, den wir in Feuer und Sturm besiegelt haben."



Pirates & Kings







https://www.youtube.com/watch?v=mKrNY9RvLM8



Den neuen Song im Gepäck, bereiten sich VISIONS OF ATLANTIS und WARKINGS auf eine weitere Reise vor. Ihre gleichnamige "Pirates & Kings Over Europe"-Tour setzt am 5. Februar 2026 die Segel. Auf den Einstand im Schweizerischen Pratteln folgen 20 weitere Shows überall auf dem Kontinent.



PIRATES & KINGS Tour 2026:



05.02.26 CH - Pratteln / Z7

06.02.26 DE - Saarbrücken / Garage

07.02.26 DE - Oberhausen / Turbinenhalle

08.02.26 DE - Frankfurt / Batschkapp

10.02.26 UK - Manchester / Academy 2

11.02.26 UK - London / O2 Academy Islington

12.02.26 FR - Paris / Elysée Montmartre

13.02.26 NL - Tilburg / 013 Poppodium

14.02.26 DE - Leipzig / Hellraiser

15.02.26 DE - Berlin / Columbia Theater

16.02.26 PL - Warschau / Proxima

18.02.26 CZ - Zlin / Masters of Rock Cafe

19.02.26 DE - Hannover / Capitol

20.02.26 DE - Hamburg / Markthalle

21.02.26 DE - Geiselwind / Musichall

26.02.26 FR - Lyon / La Rayonne

27.02.26 DE - Stuttgart / Im Wizemann Halle

28.02.26 DE - München / Backstage Werk

05.03.26 HU - Budapest / Barba Negra

06.03.26 AT - Wien / SimmCity

07.03.26 AT - Wörgl / Komma

[Photo Credit: Schwaighofer-Art]