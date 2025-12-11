Gewinnspiel - Weihnachtsverlosung - Teil 5

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

heute haben wir ein absolutes Highlight für euch!

Auch in diesem Jahr möchten wir euch die besinnliche Zeit noch besinnlicher - und vor allen Dingen lauter - gestalten! Unser Medienpartner haben sich hierbei nicht lumpen lassen, tief in ihren Archiven gekramt und uns nur für euch einen bunten Strauß illustrer Geschenke zusammengestellt, die wir euch noch vor Weihnachten zuschicken möchten.

Weiter geht es mit CMM GmbH!

Vielen Dank an dieser Stelle!

Entgegen ihres Bandnamens gibt sich jene Combo diesmal tastbar!

Wir verlosen 2x2 Tickets für die anstehende UNANTASTBAR-Tour inkl. EINEM Meet & Greet mit der Band!

Die möglichen Termine sind:

05.03.26 Berlin  Festsaal Kreuzberg

06.03.26 Wadern  Stadthalle

07.03.26 Balingen  Volksbankmesse

13.03.26 Regensburg  Eventhall Airport

14.03.26 Bielefeld  Lokschuppen

16.04.26 Braunschweig  Westland

17.04.26 Lichtenfels  Stadthalle

Wenn ihr zu den Gewinnern gehören möchtet, dann schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Weihnachten mit UNANTASTBAR" an marcel.rapp@powermetal.de und mit etwas Glück wird es bei euch laut unter dem Weihnachtsbaum!

Die Gewinner bekommen natürlich ein Ticket, das sie mit Perso an der Abendkasse abholen, Infos bzgl. Meet & Greet kommen wenige Tage vor Konzert dann via Mail.

Mehrfacheinsendungen werden selbstverständlich nicht berücksichtigt.

Viel Glück!