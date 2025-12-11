AGNES OBEL: Sommerkonzerte für 2026 bestätigt
Die dänische Sängerin und Songwriterin AGNES OBEL wird im kommenden Sommer einige Konzerte in Deutschland geben.
Folgende Termine sind bestätigt:
14.08.2026 Hamburg - Stadtpark OpenAir
15.08.2026 Berlin - Gärten der Welt
19.08.2026 Leipzig - Gewandhaus
22.08.2026 Bonn - Kunst!Rasen
Tickets gibt es ab Freitag, den 12. Dezember, 11:00 Uhr exklusiv via Eventim. Ab Montag, den 15. Dezember, 11:00 Uhr sind die Tickets ab 50,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen erhältlich.
