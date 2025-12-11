LORD OF THE LOST besingt Winters sterbendes Herz

Am 12. Dezember 2025 erscheint von LORD OF THE LOST über Napalm Records mit "Opvs Noir Vol. 2" der zweite Teil der Trilogie. Mit 'Winter's Dying Heart' erscheint eine weitere Single.



Mit dem Musikvideo wagt LORD OF THE LOST eine Premiere: Zum ersten Mal in der Bandgeschichte präsentiert die Band ein animiertes Musikvideo, detailliert erstellt von der Filmschmiede "Kotburschi Kollektiv". Dessen Geschichte dreht sich nicht um eine Jahreszeit, vielmehr ist der titelgebende "Winter" der Name der Protagonistin des Videos, um die sich auch der Songtext rankt.



Chris Harms über 'Winter's Dying Heart':

"Dieser Song tut weh, auf die schönste Art und Weise. Bittersüß, langsam, zäh, wie große Wellen in Zeitlupe, hart und dennoch so melodisch. Musik wie diese ist für mich das beste Beispiel, dass Melancholie, zumindest für mich, ein schönes Gefühl ist, in das ich mich wie in eine Decke einhüllen kann, wenn mir danach ist. Darüber hinaus hat 'Winter's Dying Heart' einen klaren Bezug zu realen Ereignissen, verpackt in ein modernes Märchen. Ein Song, der tief im Kern des Grundgefühls der OPVS-NOIR-Trilogie lebt."



Winter's Dying Heart







https://www.youtube.com/watch?v=KN4dKqnKWK8



Am Samstag, den 13. Dezember 2025, steht das LORDFEST an: Die nächste Ausgabe des eigenen Festivals der Band findet in der Hamburger Sporthalle statt. An der Seite von PAIN, SETYØURSAILS und PYOGENESIS steigt die Show also am Tag nach der Veröffentlichung von OPVS NOIR Vol. 2. Außerdem wird BEYOND THE BLACK einige Songs an der Seite der Headliner darbieten.

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lord of the lost opvs noir vol 2 winters dying heart