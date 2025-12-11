Erster Vorab-Song LONE WANDERER

LONE WANDERER haben ihr neues und insgesamt drittes Album mit dem Titel "Exequiae" angekündigt, das am 30. Januar 2026 über High Roller Records erscheinen soll.

Mit "Exequiae" (lateinisch für "Begräbnisriten") setzt LONE WANDERER aus Freiburg im Breisgau ein eindrucksvolles Statement im Bereich des Funeral Doom. Das High Roller-Debüt der Band knüpft thematisch an den Vorgänger "The Faustian Winter" an, vom Ende der faustischen Kultur bis hin zu innerer Trauer und existenzieller Verzweiflung. Die fünf Songs, darunter das fast 25-minütige Herzstück 'To Rest Eternally', verbinden majestätische Langsamkeit, dichte Harmonien und überwältigende Schwere.

Der erste Track, 'Existence Nullified', wird hier (um 18.00 Uhr) mit einem Lyric-Video vorgestellt:

Existence Nullified

https://www.youtube.com/watch?v=lB3DbxKR5hA

"Exequiae" Album Tracklist:

1. To Rest Eternally

2. Existence Nullified

3. Life's Lost Vanity

4. Anhedonia

5. Epistemology Of The Passed

Line-up:

Bruno Schotten  Vocals, Guitar

Jonas Weber  Guitar

Simon Brooker  Bass

Jakob Zeblin  Drums