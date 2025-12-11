Neue Musik von RAVE IN FIRE
Kommentieren
Die Traditions-Metaller RAVE IN FIRE aus Madrid haben ihr zweites Album "Square One" angekündigt, das am 30. Januar 2026 über High Roller Records erscheinen soll.
Musikalisch wurde RAVE IN FIRE von den spanischen Heavy Metal-Veteranen BARÓN ROJO und OBÚS inspiriert, aber auch von neueren einheimischen Acts wie WITCHTOWER, LEATHER HEART, STEELHORSE oder HITTEN.
Ein Videoclip zur ersten Singleauskopplung 'Still Standing' kann hier angesehen werden:
Still Standing
https://www.youtube.com/watch?v=9UWvMBFBTeU
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- rave in fire square one still standing high roller records
0 Kommentare