Neue Single von DIEVERSITY

DIEVERSITY veröffentlicht heute eine weitere Single vom kommenden Album "IV" (Release am 16.1.26). 'Trees Of Yesterday' spielt dabei die im wahrsten Sinne des Wortes die Vielfältigkeit der Band aus. Modern Metal - melodisch, trotz oder gerade in Verbindung mit Growls, aufgepeppt mit sphärischen Keyboards. Riecht nach Ohrwurm...

DIEVERSITY - Trees Of Yesterday

https://www.youtube.com/watch?v=IYYwZFFsAOI