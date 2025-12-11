AEVA MAURELLE träumt akustisch - Neue Single

AEVA MAURELLE veröffentlicht passend zur Weihnachtszeit ihren Song "Dreamer" in einer reinen Acoustic Version unterstützt von Jasmin Isabel Kühne an der Harfe!

'Dreamer' erschien unsprünglich 2020, jetzt legt die Sopranistin mit einer neuen Version nach, in der ihre unglaublich schöne Stimme noch weit mehr zur Geltung kommt. Die Single erscheint ausschließlich digital und kann unter save-it.cc/epr/dreamer gespeichert werden.

Live ist sie demnächst an folgenden Orten zu sehen und zu hören:

15.12.25 Versöhnungskirche Düsseldorf (18 Uhr, Eintritt frei)

26.12.25 Bad Lauterberg