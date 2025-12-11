Digitale Single von TEMPLE OF DREAD
Die deutschen Death Metaller TEMPLE OF DREAD liefern mit ihrer neuen digitalen 2-Track-Single "Verminous Sodomy" ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk als Hommage an die Thrash Metal-Veteranen SODOM.
Sie enthält den neuen Track 'Verminous Sodomy' und das SODOM-Cover 'Persecution Mania' mit einem Gitarrensolo von Frank Blackfire höchstpersönlich!
Jetzt zum Streamen und Herunterladen verfügbar über Bandcamp.
"Verminous Sodomy" Full Single
https://www.youtube.com/watch?v=PCciai6niBs
"Verminous Sodomy" Single Tracklist:
1. Verminous Sodomy
2. Persecution Mania (SODOM Cover)
Line-up:
Jens Finger Vocals
Markus Bünnemeyer Guitars, Bass
Jörg Uken Drums, Keys
Live:
17 JUL 2026 Magdeburg (DE) R.U.D.E. Open Air
08 AUG 2026 Obermehler (DE) Party.San Metal Open Air
11 SEP 2026 Münster (DE) Sputnik-Halle, Into the Crypts III Festival
17 OCT 2026 Nordhorn (DE) Alte Weberei, Nordhorn Deathfest
