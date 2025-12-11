TRIUMPH kündigt für 2026 ihre erste Tournee nach 30 Jahren an

Die kanadische Kultband TRIUMPH kehrt im Rahmen ihrer "Triumph 50th Anniversary"-Tour erstmals seit drei Jahrzehnten wieder auf die Bühne zurück.

Zum 50-jährigen Bandjubiläum im Jahr 2026 startet das Trio nach langer Pause erneut eine gemeinsame Konzertreise. Die Tour soll im April, Mai und Juni 2026 ausschließlich in Kanada und den USA stattfinden. Dabei stehen die Originalmitglieder Rik Emmett (Gitarre, Gesang), Mike Levine (Bass, Keyboard) und Gil Moore (Schlagzeug, Gesang) wieder gemeinsam auf der Bühne. Unterstützung erhält TRIUMPH dabei von der ebenfalls aus Kanada stammenden Band APRIL WINE.

Hoffen wir auf nachfolgende Dates auf dem alten Kontinent...