BLOODRED: neues Album

Das deutsche Blackened-Death-Metal-Projekt BLOODRED meldet sich gewaltig zurück. Mastermind Ron Merz wird am 13. Februar 2026 via Massacre Records das neue Studioalbum "Colours Of Pain" veröffentlichen.

Einen ersten Vorgeschmack liefert das Duo, das im Studio erneut durch Schlagzeuger Joris Nijenhuis vervollständigt wird, schon jetzt mit dem Video zum gleichnamigen Titeltrack. Der Song fungiert als das emotionale Herzstück der Platte und thematisiert verschiedene Facetten menschlichen Leids. Musikalisch bleibt sich das Projekt treu: Die Mischung aus Death-Metal-Wucht und düsterer Black-Metal-Atmosphäre wird hier weiter verfeinert.

Hier könnt ihr euch den Clip (Regie: Alexander Krull) ansehen:

Youtube: BLOODRED - Colours of Pain (Official Video)

Das Album verspricht, das bisher vielseitigste Werk in der Diskografie von Ron Merz zu werden. Auf dem Song "Mindvirus" ist zudem Þráinn Árni Baldvinsson von SKÁLMÖLD mit einem Gast-Solo zu hören. Produziert und gemastert wurde die Scheibe abermals von Alexander Krull im Mastersound Studio.

Die Tracklist von "Colours Of Pain":

Ashes Colours Of Pain Mindvirus Heretics A New Dark Age Death Machine Winds Of Oblivion Resist