NATTRADIO unterwegs auf dunklen Strassen
11.12.2025 | 10:39
Die schwedische Dark Metal-Band NATTRADIO präsentiert mit dem Video zu 'Dark Streets' einen weiteren Track aus ihrem kommenden zweiten Album "The Longest Night", das am 12. Dezember über Darkness Shall Rise Productions veröffentlicht wird.
Dark Streets
https://www.youtube.com/watch?v=4QbPTvO6dp4
Quelle:
Facebook Bandpage
Redakteur:
Stephan Lenze
Tags:
nattradio dark streets the longest night darkness shall rise productions
