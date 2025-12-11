HÄLLAS: Zweiter Vorab-Track

Kürzlich haben uns die schwedischen HÄLLAS mit einer weiteren Hörkostprobe vom neuen Langspieler "Panorama" beehrt, welcher am 30. Januar 2026 über das bandeigene Label Äventyr Records erscheinen wird.

Riskiert gerne ein Ohr in den neuen Song 'Face Of An Angel'.

Face Of An Angel

https://www.youtube.com/watch?v=WSbZwuOHLvE