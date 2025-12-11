Erstes Album von TEMPLAR im Februar 2026
Die schwedischen Heavy Metal-Krieger TEMPLAR kehren aus der Schmiede zurück mit ihrem mit Spannung erwarteten Debütalbum "Conquering Swords".
Das Album erscheint am 27. Februar 2026 über Jawbreaker Records und zeigt, wie TEMPLAR das Potenzial ihres Demo "Black Knight" und ihrer Single "Treacherous Beast" voll ausschöpfen und mit der Präzision und Macht erfahrener Eroberer beeindrucken.
Die erste Single des Albums, 'Trident', wurde hier vorgestellt:
Trident
https://www.youtube.com/watch?v=58kapJ6OB4g
"Conquering Swords" Album Tracklist:
01. Gates Of Angmar (Intro)
02. Witchking
03. Excalibur
04. Rainbow's End
05. Exiled In Fire
06. The Sorceress
07. Trident
08. Shipwreck
09. White Wolf
10. Conquering Swords
Line-up:
Isak Neffling Vocals & Bass
Gustav Harrysson Guitars
Teddy Edoff Guitars
Mille Lundström Drums
- Quelle:
- Sure Shot Worx
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- templar trident conquering swords jawbreaker records
