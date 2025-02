VILT mit Video zur neuen Single

Die Schwedischen Melodic-Death-Metaler VILT haben am 21.02.2025 ihre neue Single 'Dealing With The Devil', in Eigenregie, veröffentlicht und haben jetzt ein Video dazu nachgeschoben.

Gegründet wurde die Band 2016 und hat bisher nur EP's und Singles veröffentlicht. Ein Album der Linköpinger wäre somit an der Reihe.

Dealing With The Devil

https://www.youtube.com/watch?v=zYDGsrH6JRw