STORM SEEKER: gemeinsames Video mit dArtagnan

Am 14. März 2025 erscheint via NoCut Entertainment das neue Album "Set The Sails" von STORM SEEKER. Mit 'Homeward Bound' gibt es eine weitere Auskopplunf, die gemeinsam mit dArtagnan entstanden ist.



'Homeward Bound, feat. dArtagnan' erzählt von der lang ersehnten Heimkehr nach einer langen Reise voller Gefahren. Von Seelen, die den Preis für Abenteuer und Entdeckung längst bezahlt haben und sich nun – die Segel gen Heimat gesetzt – mit jedem Handgriff an Deck ihrem Zuhause nähern. Weil jeder Seemann einen Hafen braucht wie sein Schiff einen Anker.



Über die Zusammenarbeit mit dArtagnan sagt die Band:

"Auf der Support-Tour mit D'Artagnan ergab sich recht natürlich die Gelegenheit, die Musketier-Bande besser kennenlernen können. Und so saßen wir irgendwann zusammen, haben uns ein bisschen Mut angetrunken und ganz frech gefragt, ob man Lust auf ein Feature bei unserer kommenden Single 'Homeward Bound' hätte. Wie sich herausstellen sollte: Man hatte. So kamen wir zu dem absolut angenehmen Erlebnis, mit Tim Bernard einen Drehtag verbringen zu können, der uns für die Single dann ja auch seine Stimme lieh und die zweite Strophe übernommen hat- die Zusammenarbeit mit ihm hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, und das Ergebnis darf sich absolut sehen lassen."



Homeward Bound, feat. dArtagnan







https://www.youtube.com/watch?v=57DhDtPpwEo





Im März sticht STORM SEEKERr als Support von dArtagnan und anschließend von SUBWAY TO SALLY in See. Also Leinen los und ‑ Set the Sails!



Support für dArtagnan:



14.03.2025 Frankfurt - Batschkapp

15.03.2025 Stuttgart - LKA-Longhorn

21.03.2025 Saarbrücken - Garage

22.03.2025 Köln - Carlswerk Victoria

27.03.2025 Wien - Simm City

28.03.2025 München - Backstage Werk

29.03.2025 Nürnberg - Löwensaal

17.04.2025 Osnabrück - Rosenhof (Blaudonnerstag w/ Mr. Hurley & Die Pulveraffen)



Support für SUBWAY TO SALLY:



25.04.2025 Osnabrück - Hyde Park

30.04.2025 Leipzig - Anker

02.05.2025 Heidelberg - halle02

03.05.2025 Hannover - Pavillon

09.05.2025 Erfurt - Club Central

16.05.2025 Hamburg - Docks

17.05.2025 Berlin - Huxleys



Festivals:

26.04.2025 Kusel - Hexentanz

10.05.2025 Gelsenkirchen - Junior MPS

21.06.2025 Duisburg - Rage Against Racism

05.09.2025 Luhmühlen - MPS

13.09.2025 Gelsenkirchen - Folkfield

14.10.2025 Mallorca - Full Metal Holidays

… weitere Termine folgen!



Set the Sails Tour 2025, Support: Waldkauz:



18.09.2025 AT-Wien - ((szene))

19.09.2025 München - Backstage Halle

20.09.2025 Leipzig - Naumanns

26.09.2025 Hannover - Musikzentrum

27.09.2025 Hamburg - Logo

02.10.2025 Kiel - Die Pumpe (Roter Salon)

03.10.2025 Osnabrück - Bastard Club

04.10.2025 Mülheim - Phönix Club

10.10.2025 Berlin - Cassiopeia

11.10.2025 Dresden - Puschkin

18.10.2025 Bremen - Tower

23.10.2025 Wiesbaden - Kesselhaus

24.10.2025 Stuttgart - Wizemann Club

25.10.2025 NL-Ede - Astrant!

