VICIOUS RUMORS - Brian Allen ist zurück am Mikro

Nachdem kurz vor dem Headbangers Open Air am vergangenen Wochenende beide für den Auftritt von VICIOUS RUMORS eingeplanten Sänger kurzfristig ausgefallen sind, übernahm der ehemalige Frontmann Brian Allen (TRAUMA, LAST EMPIRE) innerhalb von 24 Stunden das Mikro und ist nun offiziell zurück in den Rängen der Kalifornier. Ursprünglich sollte neben dem erst im vergangenen Jahr zur Band gestoßenen Ronnie Munroe (MUNROE's THUNDER, ex-METAL CHURCH, ex-ROTTWEILER) auch Ursänger Gary St. Pierre in Brande-Hörnerkirchen auf der Bühne stehen, um mit seinen ex-Bandkameraden das Debütalbum "Soldiers Of The Night" komplett zu spielen, doch es kam anders: Gary fiel wegen logistischer Probleme aus, und Ronnie aus gesundheitlichen Gründen. Inzwischen hat Ronnie Monroe laut Bandangaben seinen Rücktritt vom Sängerposten aus gesundheitlichen Gründen bekannt gegeben, wobei keine Einzelheiten bekannt gegeben wurden. Band und Sänger bitten um Privatsphäre. Wir wünschen Ronnie an dieser Stelle alles Gute und eine baldige und vollständige Genesung!

Geoff Thorpe, Larry Howe & Co. machen derweil aus der Not eine Tugend und haben Brian Allen wieder als volles Mitglied aufgenommen und geben bekannt, dass er auch das kommende Studioalbum einsingen wird, welches sein drittes Werk als Sänger von VICIOUS RUMORS sein wird. Nach Bandangaben werden alle gebuchten und bestätigten Gigs stattfinden können.

VICIOUS RUMORS live 2023:



10.08. ES-Villena/Alicante - Leyendas del Rock [Oficial]

12.08. BE-Kortrijk - Alcatraz Open Air '23

12.10. US-Reno,NV - Alturas Cellar Stage

14.10. US-Los Angeles,CA - LA's Gates of Metal Festival III

29.11. JP-Tokyo - Space Odd

30.11. JP-Tokyo - Space Odd

01.12. JP-Osaka - Esaka Muse