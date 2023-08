INDUCTION: neue Single und neue EP

Heute gibt uns INDUCTION das Musik-Video 'Set You Free' auf die Ohren. Der Song stammt von der "The Power Of Power"-EP, die ab heute über Atomic Fire Records erhältlich ist.



"The Power Of Power" Trackliste:



01. Set You Free

02. A Call Beyond

03. Queen Of Light

04. At The Bottom

05. Order & Chaos

06. Pay The Price



Set You Free







https://www.youtube.com/watch?v=3RUweV_Tl3w

Quelle: Atomic Fire Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: induction the power of power set you free