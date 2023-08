Neuigkeiten von GOTHMINISTER

Die norwegische Band GOTHMINISTER um Mastermind Bjørn Alexander Brem, kündigt für 2024 ein neues Album an. "Pandemonium II: The Battle Of The Underworlds" soll nächstes Jahr über AFM Records erscheinen.



Komponiert und getextet wurden sämtliche neue Album Songs von Bjørn Alexander Brem, der die Platte auch produziert hat. Den Mix übernahm Henning Verlage (UNHEILIG, EISBRECHER), das Mastering stammt vom norwegische Toningenieur Morten Lund, der unter anderem für Morten Harket (A-ha) gearbeitet hat.



Weitere Album Details und neue Single-/Video-Auskopplungen sollen schon bald folgen, wir halten euch auf dem Laufenden.



Um eure Wartezeit auf ihren kommenden Longplayer zu verkürzen, veröffentlicht GOTHMINISTER heute einen beeindruckenden Videoclip zu ihrer ersten Single-Auskopplung 'I Am The Devil'.



I Am The Devil







https://www.youtube.com/watch?v=S93uCSPUMnc

Quelle: Mona Miluski, All Noir/AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: gothminister pandemonium ii the battle of the dnderworlds i am the devil